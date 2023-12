Viradouro recebe a Vila Isabel na feijoada deste sábado

A próxima edição da Feijoada da Viradouro neste sábado, 9, terá como convidada a Unidos de Vila Isabel. O encontro das agremiações na quadra da vermelha e branca, em Niterói, terá shows das duas escolas com seus principais segmentos, ao som de clássicos que marcaram os desfiles da Marquês de Sapucaí e dos sambas para o Carnaval 2024. Mestre Ciça vai receber Macaco Branco, comandante da bateria da azul e branco, enquanto Wander Pires dará as boas-vindas a Tinga, intérprete da Vila. Na programação musical, estão incluídos também Bráulio DJ e o grupo Remandiola.



O evento começa às 14h. A entrada é R$ 20 (antecipada, à venda na quadra). O prato de feijoada, servido até as 17h, custa R$ 25. Informações sobre reservas de mesas e camarotes pelo (21) 2828-0658.

A quadra da Viradouro fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto. A classificação etária é de 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis.

Feijoada da Viradouro com a Vila Isabel

Data: 09/12

Horário: 14h

Endereço: Avenida do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Atrações: Shows da Viradouro e da Vila Isabel, e do grupo Remandiola e Bráulio DJ

Entrada: R$ 20 (antecipada, à venda na quadra)

Classificação etária: 6 anos, com responsáveis

Informações: (21) 2828-0658.