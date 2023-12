Junto da família, Gui, torcedor do Vasco, é vítima de assalto à mão armada em saída de estádio

O pequeno torcedor do Vasco, Gui, de 9 anos, viveu na madrugada desta quinta-feira (7), junto com a família, momentos de desespero na saída do Estádio São Januário, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A família foi vítima de um assalto à mão armada, que levou objetos pessoais.

Em seu Instagram, a mãe do menino, Tayane Gandra, compartilhou um desabafo sobre o que ela, o filho e o marido, viveram ao deixar a partida de futebol. "Um verdadeiro absurdo!", disse a mulher.

De acordo com ela, os criminosos abordaram a família já dentro do carro, e levaram itens de valor como celulares, relógios e aliança. "Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança!", contou Tayane.

"Celulares, relógios, aliança, e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar tudo o que nos foi tirado.", finalizou.

O relato foi publicado durante a madrugada, por volta da 00h35, após a família deixar o jogo que garantiu a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino.

Gui tem epidermólise bolhosa, uma doença sem cura que causa bolhas na pele, e viralizou nas redes sociais depois de acordar de um coma e abraçar a mãe. O menino é muito conhecido pelo seu amor pelo futebol, e principalmente, pelo Vasco.