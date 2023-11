Após ter pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha negado, Ana Hickmann faz post motivacional nas redes sociais

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma mensagem de fé em seu Instagram, na última quarta-feira (29), após ter sido divulgado que o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha feito por ela, foi negado pela Justiça. Hickmann entrou com o processo depois de ter sido agredida, no dia 11 de novembro, pelo marido, Alexandre Corrêa, com quem teve um relacionamento de 25 anos.

A apresentadora havia entrado com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, mas foi negado pelo juiz do caso e redistribuído para a Vara de Família e Sucessões, devido à "questões de alta complexidade e especialidade, que ultrapassam os limites e parâmetros circunscritos à competência criminal ou atinente ao rito de celeridade das causas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher".

Em seu story, Ana Hickmann publicou uma mensagem motivacional aos seguidores, e se mostrou confiante de que o caso se resolverá, mesmo que não seja na velocidade que esperava. "Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo as mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrará. Ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo. Bom dia", escreveu a apresentadora.

De acordo com Hickmann em uma entrevista que foi ao ar na Record no último domingo (26), o pedido de divórcio foi feito pela Lei Maria da Penha para que o processo fosse resolvido de maneira mais ágil. “Dei entrada pela Maria da Penha. A lei está aí para nos proteger. Foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que também foram vítimas. A lei, que é cada vez mais forte, me protegeu”, contou a apresentadora, que agora seguirá com o processo na Vara de Família.