Influencer é flagrado traindo a namorada na Farofa da Gkay

Lucas Huback foi flagrado traindo a namorada Nicole Machado, na Farofa da Gkay, evento que reúne diversos influenciadores digitais, com a influencer e tik toker Beca Barreto. Após ser exposto pela parceira nas redes sociais, o influenciador se desculpou mas afirmou que o casal estava apenas ‘ficando sério’.

Nos registros, Lucas aparece beijando Beca, quando percebe que estava sendo filmado, ele sai depressa do local e esconde o rosto. No entanto, quando Nicole viu que se tratava do seu ex-namorado, ela foi para as redes desabafar.

“Depois que a gente terminou, ficamos algumas vezes, e em setembro decidimos começar do zero. Se iria dar certo, se as coisas que tinham rolado antes não voltariam a acontecer. A gente estava junto, e o que aconteceu ontem foi que ele me traiu”, contou.



Após a exposição, Lucas veio a público e pediu que não atacassem a ex: "Só quero pedir uma coisa para vocês: não ataquem a Nicole. Eu agi de uma forma imatura, agi como moleque. Fui o errado, então se forem me atacar, podem me atacar".

Apesar das desculpas, o rapaz afirmou que não estava namorando e, sim, ficando sério. “A gente estava deixando as coisas fluírem para que pudesse dar certo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas queria pontuar que não estávamos namorando”, completou.