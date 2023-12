Influencer leva filha de 5 meses para a "Farofa da Gkay" e é detonada na web

A influencer Estefany Boro e o ator Jottapê, conhecido por dar vida ao personagem Doni, na série Sintonia, da Netflix, receberam uma série de críticas nas redes sociais por levarem a filha, Athena, de apenas 5 meses, para a Farofa da Gkay.

"As pessoas estão ficando cada vez mais sem noção ao levar recém nascido para uma festa de adulto!!", disse uma internauta. "Alguém chama o conselho tutelar", declarou outra. "Lugar totalmente inapropriado para uma criança", declarou uma terceira pessoa.

Em vídeos publicados no Instagram, Estefany rebateu os ataques: “Sim, eu trouxe a Athena para a Farofa da Gkay e uma coisa é fato, se eu não tivesse trazido, deixado com a babá, com a minha mãe ou com a minha sogra, que seja, eu ia ser criticada".

“Eu trouxe ela porque eu amamento e eu não abro mão da amamentação. Mamães que amamentam sabem o quanto é difícil amamentar, o quanto requer tempo, você tem que abrir mão de muitas coisas e eu abri mão de muitas coisas pela minha filha, não me arrependo”, completou.



Estefany ainda esclareceu que a pequena está acompanhada de uma babá e não perdeu sua rotina diária, mesmo em meio ao evento da influencer Gessica Kayane, a Gkay.

“A Athena tem uma rotina, não é porque viemos para cá que deixamos de fazer. Ela tem o horário certinho que ela dorme, que inclusive é agora, eu vim aqui para o quarto para amamentá-la para ela dormir e ficar com a babá”, declarou.