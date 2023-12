Festival em Niterói celebra 25 anos do movimento Pop Goiaba

Niterói vai receber um festival para celebrar os 25 anos do movimento Pop Goiaba. Nesta sexta-feira (08), a cidade recebe uma série de apresentações no gramado do Reserva Cultural Niterói, em São Domingos, para comemorar o aniversário da iniciativa cultural.

O "Festival Pop Goiaba" vai receber compositores, cantores e instrumentistas da cidade em uma lona de circo instalada no local. A ideia é comemorar o legado do movimento cultural comunitário e de um de seus frutos: a Rádio Pop Goiaba que comemora 20 anos esse ano.

O Pop goiaba surgiu sob iniciativa do músico e ex-subsecretário de Cultura Claudio Salles, que fundou um veículo de comunicação comunitário - a Rádio Pop Goiaba - para dar espaço à figuras da cultura niteroiense. A rádio foi fundada com o apoio de alunos e professores da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Além do próprio Claudio Salles, o evento recebe também os músicos Claudio Schott, Daíra, Claos Mozi, Deleve e Carlos Malta. Todos os shows acontecem entre o fim de tarde e a noite desta sexta (08).

O Festival Pop Goiaba começa às 17h, numa lona de circo instalada ao lado da Sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Reserva Cultural. O espaço é localizado na Rua Visconde do Rio Branco, n° 880, no bairro São Domingos, em Niterói.