Ludmilla 'se empolga' e acaba quebrando dente durante show

A cantora Ludmilla compartilhou em seus stories no Instagram um 'perrengue' que passou enquanto se apresentava em Curitiba, no Paraná, durante o último fim de semana. A artista acabou quebrando um dos dentes no meio do show, que faz parte da Numanice.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do momento em que percebeu que tinha se machucado. "Nem contei pra vocês, mas nessa hora eu estava conferindo o meu dente que a @djludbrisa tinha acabado de quebrar", comentou, fazendo referência a seu 'alter-ego' DJ.

"Pensei na hora: 'f*deu'. Logo o atacante", brincou a cantora. Apesar do susto, ela procurou o dentista com quem costuma se consultar e conseguiu resolver o problema "num piscar de olhos", como descreveu.



A artista já deixou o sul e agora segue com mais dois show da turnê, os últimos de 2023, em Brasília e São Paulo.