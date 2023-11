Vaza print de Neymar pedindo nudes para influenciadora

Mais um suposto 'affair' do jogador Neymar Jr. foi descoberto por internautas. Viralizou nas redes sociais, na noite da última terça-feira (27), um print de uma conversa entre o atleta e a modelo Aline Farias, que produz conteúdo adulto para a internet.

O trecho foi 'vazado' nas redes pela própria modelo. Na conversa reproduzida por ela, o atacante do Al-Hilal aparece pedindo fotos sensuais para Aline, que responde com um link para a plataforma paga onde vende seu conteúdo. Neymar não consegue acessar o serviço inicialmente, mas depois insinua ter assinado a plataforma para ver as fotos.

Após divulgar a conversa, a modelo comentou o episódio: “Que isso, mulherada? Para ver tem que pagar. Empreendedorismo sempre. Tô fazendo meu corre”.



A publicação da conversa não agradou muito ao jogador, que, algumas horas depois, xingou a produtora de conteúdo adulto em um comentário nas redes. "Manda essa fdp mostrar a data. Isso foi anos atrás", rebateu o jogador a respeito da publicação.

Os flertes polêmicos do atleta tem sido assunto de debate nas redes desde que ele admitiu um episódio de traição enquanto se relacionava com a influenciadora Bruna Biancardi, mãe de sua filha. Desde então, começaram a circular diferentes rumores de affaires do jogador, que acabou terminando o relacionamento com Biancardi algum tempo depois.