Vocalista do Calcinha Preta mostra seios em show após cirurgia de silicone

A cantora e vocalista da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino, se empolgou com o resultado da cirurgia de silicone que fez e decidiu mostrá-los para além do seu reflexo no espelho. Durante um show que a banda fez na cidade de Alagoinhas, na Bahia, no último domingo (19), a cantora abriu o zíper da blusa que vestia e expôs os seios para a plateia.

"O médico só me autorizou a mostrar os peitos. Vou abaixar o zíper e mostrar logo pra todo mundo. Vocês querem que eu faça isso? Tá inchado", disparou e em seguida, esbanjou o resultado.

Leia mais:

Beijo de mulheres leva shopping a apurar conduta de segurança em Niterói

MC Daniel é agredido por companheiro de fã

O momento foi registrado por pessoas presentes no show e publicado na internet. Nas redes sociais, o registro dividiu opiniões. Alguns consideraram assédio, já outros, comemoraram o momento: ‘’E se um homem fizer uma aumento, ou procedimento no 🐥 e tirar pra fora assim em público, será que só viraliza o vídeo ou ele é preso em cima do palco, cancelado nas redes, esculachado nas mídias, e linchado na rua?’’, questionou um.



‘’Acredito que nós deveríamos denunciar essa pagina aqui por ter colocado esse embaçado no vídeo! Kkkkkkk’’, brincou outro.

Assista: