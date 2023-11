Ator que interpretou Quico, em "Chaves", é diagnosticado com câncer

O ator Carlos Villagrán, conhecido por interpretar o personagem Quico no seriado "Chaves", anunciou que foi diagnosticado com câncer de próstata. O mexicano, de 79 anos, confirmou a informação à revista "People" da Espanha; após a entrevista, ele tranquilizou os fãs em suas redes sociais.

"Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. É a única operação que tenho. [Quando] saí dela, agradeci a Deus", afirmou Villagrán na entrevista. Inicialmente, ele não deu detalhes a respeito do tratamento e, ao periódico europeu, apenas comentou que , à luz da doença, sente medo de fazer seu testamento.

"Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento", confessou o ator. As falas preocuparam os fãs do ator, que usaram as redes sociais ara perguntá-lo a respeito do estado de saúde.

Em um post no seu perfil do Instagram, o intérprete de Quico tranquilizou os fãs e afirmou que o problema já "passou". "Meus queridos amigos, estou bem. Por favor, não deem ouvidos à mídia sensacionalista. Estou bem de saúde e trabalhando na Disneyland de Anaheim [EUA]. Graças a Deus, tudo passou",

Recentemente, Vanesa Villagran, filha do ator, também completou tratamento contra câncer. Na ocasião de sua última sessão de quimioterapia, o ator usou as redes sociais para comemorar o resultado. "Estou feliz. Hoje foi a última quimioterapia da minha filha. Te amo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos", escreveu.