Flagra! Bella Campos é vista aos beijos com antigo colega de elenco

A atriz Bella Campo mostrou que está mais solteira que nunca e foi flagrada aos beijos com um antigo colega de elenco durante um evento de pagode no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (9). Apesar da artista estar solteira desde o fim do relacionamento com o cantor MC Cabelinho, o que surpreendeu muitos internautas foi o parceiro de Bella nas imagens vazadas: o ator Caio Manhente, que interpretou o irmão da personagem de Bella na novela “Vai na Fé”.

Segundo as informações confirmadas pelo portal do jornalista Leo Dias, a atriz parecia estar curtindo livremente a festa e aproveitando muito bem a ‘solteirice’. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Bella e Caio aparecem em um momento íntimo, abraçados e trocando beijos ao som de um pagodinho no evento. Parece que a fraternidade realmente ficou só na novela, não é mesmo?

EITA! Bella Campos é flagrada aos beijos com o Caio Manhente. Shippam?



pic.twitter.com/8FLy2vqWsD

A dupla deu vida aos personagens ‘Jenifer’ e ‘Rafa’, que descobriram ser irmãos durante a trama da novela “Vai na Fé”. Quem também fez parte do elenco é MC Cabelinho, ex-namorado de Bella fora e dentro das telinhas, onde interpretou o personagem ‘Hugo’.

Bella Campos e MC Cabelinho terminaram o noivado em agosto deste ano, após boatos de que o cantor teria a traído durante uma viagem a Belo Horizonte. O ex-casal estava junto há quase um ano.