Rico Melquíades é diagnosticado com hérnia de disco após ser internado às pressas no hospital

Na manhã de segunda-feira (6), o influenciador Rico Melquíades foi internado às pressas após sentir uma dor forte na região da coluna e dos rins. Após ser levado ao hospital, o influenciador recebeu o diagnóstico: hérnia de disco. Bruno Ribeiro, amigo de Rico, contou em vídeo no seu Instagram que o rapaz está com lesões na Lombar 3 e Lombar 4.

Bruno contou também que Rico já foi encaminhado para um especialista, e que, caso não seja feito o tratamento da hérnia, o humorista pode precisar de cirurgia.

Recentemente, o artista fez cinco cirurgias plásticas no rosto. No momento em que passou mal, um comunicado foi postado em seu Instagram, informando sobre o mal estar do influenciador. “"Hoje pela manhã, Rico acordou com dores intensas na região da coluna e rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica. Estamos acompanhando de perto o seu estado de saúde e, em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico.”

O artista fez cinco cirurgias plásticas, incluindo rinoplastia e preenchimento na boca, no dia 16 de setembro, e contou que fez as intervenções para se encaixar no “padrão” da sociedade. “Não aguentava mais vocês me chamarem de feio no direct, e isso mexe muito comigo.”, falou o influenciador.

Rico ainda contou que recebia críticas por, supostamente, "ser feio e namorar uma pessoa mais bonita que ele". “É tanta coisa que recebo, tento ser forte, mas não tem ser humano que consiga ser forte. Então tomei essa iniciativa porque não aguentava mais ser chamado de feio.”, finalizou o influenciador sobre os procedimentos.