Campanha de Antonio Fagundes para o Novembro Azul viraliza na web

“Faz o exame, p*rra. Novembro azul: tomar no c* de verdade é ter câncer.", diz o ator em trecho da campanha. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Nesta segunda-feira (6), o ator Antonio Fagundes viralizou na internet com sua participação em uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, produzida para o Novembro Azul.

O motivo do viral foi a linguagem utilizada pelo artista. Conhecido por interpretar personagens sérios em novelas, na propaganda, Antonio convida os homens a realizarem o exame de toque de forma bem humorada e com linguagem explícita.

O ator abre o vídeo com o trecho “Olá, você me conhece das novelas da televisão, mas hoje tô aqui pra falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Novembro tá chegando, e com ele a campanha Novembro Azul, então a pergunta que fica é: quando é que você vai liberar esse c* aí?".

E o comercial segue com Antonio conversando sobre o exame de câncer de próstata, sempre com o tom de bom humor, e o ator tenta rebater o estigma que rodeia o teste e o medo dos homens de realizarem a avaliação. “Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico, por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida pra deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual."

Meu Deus o Antônio Fagundes KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/d3xEN1eIV2 — Matheus (@odontinho) November 6, 2023

O ator ainda recebe o humorista Fabio Porchat na campanha, que interpreta “Senhor Henrique”, um homem que realizou o exame. Além disso, um outro convidado também aparece: Antonio Tabet, no papel de “Doutor Carlos”



Os internautas se divertiram com o vídeo, por se surpreenderem com o tom cômico da campanha e do ator. “Aí vimos que ele é um baita profissional por gravar com esse texto sem rachar o bico.”, escreveu um deles, no Twitter/X. Um outro espectador contou que deu risada de um trecho específico da propaganda: “A parte de abrir a avenida pra deixar o ônibus passar me pegou um pouco kkkk”.