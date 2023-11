Músico brasileiro vence prêmio internacional de literatura infantil

O músico brasileiro Marcelo Capucci, baterista da banda Plebe Rude, venceu pela segunda vez o International Latino Book Awards na categoria literatura infantil. Capucci é coautor de “Mayra e a floresta viva”, premiado em 2023 pela Empowering Latino Futures (EUA).

A premiação é voltada para produções literárias em castelhano, português e inglês dirigidos ao público de língua portuguesa e espanhola, seja na Península Ibérica ou na América Latina.

Mais conhecido pela sua atuação no Plebe Rude, Marcelo Capucci também é pedagogo com especialização em Educação Ambiental. Ele inclusive já havia recebido o reconhecimento da ELF em 2016, com a obra “Faço, reparo, transformo”.



“Quem falou que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Estou muito feliz que ‘Mayra e a floresta viva’ foi reconhecida em 2023 como a melhor obra escrita em português para crianças pela ‘Empowering Latino Futures (ELF)’, que também me concedeu uma homenagem semelhante em 2016 por outro livro que escrevi com um amigo”, comemorou Capucci.

“É incrível ser bicampeão com esse material do qual também participam Adriana Kortlandt e Marcos Linhares, além do ilustrador André Cerino”, disse.

“Mayra e a floresta viva” conta a história de duas meninas de origens diferentes, uma moradora de uma floresta e outra de uma grande metrópole, que se encontram e aprendem a resolver preconceitos e mal-entendidos, além de entender como a vida na floresta e a urbana podem existir de maneira harmônica e em desenvolvimento mútuo.