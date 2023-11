Atriz Elizangela morre após sofrer parada cardiorrespiratória em Guapimirim

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro morreu nesta sexta-feira (03), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, aos 68 anos. Uma de suas principais atuações foi na novela "Força do querer".

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória), após ter sido atendida pelas equipes do SAMU.

Os paramédicos tentaram reanimá-la durante o translado, assim como na unidade de atendimento, porém não tiveram sucesso.

Leia também

➢ Vinicius Pessanha e Jack Pessanha formam o novo 1º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da Niterói

➢ Após ser assaltado e sofrer acidente, marido de Ana Paula Padrão tem alta hospitalar

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", relatou a administração municipal.



Elizangela já havia sido internada em 2022, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando muito mal ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e quase teve que ser intubada.

A atriz se mostrou radicalmente contra a vacinação, não tendo tomado nenhuma dose do imunizante, de acordo com a assessoria da prefeitura.