Larissa Manoela conquista direito de deixar a sociedade com os pais

Nesta segunda-feira (06), a atriz Larissa Manoela conquistou judicialmente o direito de romper a sociedade com os pais, na empresa Dalari Produções e Eventos. De acordo com o processo, a atriz tentava deixar a sociedade desde março deste ano, mas sem sucesso.

A Justiça determinou que, agora, no contrato deve constar que Larissa saiu da empresa no dia 2 de setembro. Também foi decretado que a Receita Federal deve ser informada sobre a saída da atriz da sociedade.

Segundo Larissa, o patrimônio da Dalari Produções e Eventos é estimado em R$18 milhões, e ela teve que abrir mão do valor para deixar a sociedade com os pais. Em entrevista concedida ao Fantástico, a artista afirmou que, mesmo após virar maior de idade, não tinha conhecimento sobre o dinheiro que ganhava com seus trabalhos, já que os pais cuidavam de tudo e não compartilhavam com ela.



Larissa possuía apenas 2% da Dalari, e a empresa foi criada há 9 anos atrás, em 2014, para gerir a carreira da filha, que trabalha com entretenimento desde criança.