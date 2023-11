Bruna Surfistinha e ex-marido são vistos juntos após a ex-prostituta retirar acusações contra ele

Raquel Pacheco, a ‘Bruna Surfistinha’, foi vista com o ex-marido, Xico Santos, recentemente, após retirar as queixas de agressão que prestou contra ele, em março. Na época, a mulher chegou a solicitar uma medida protetiva contra Xico.

A ex-prostituta alega que fez as denúncias no calor do momento, e escolheu retirar a denúncia para priorizar uma boa convivência com o ex, que é pai de suas filhas.

A dupla voltou a ser vista junta recentemente, e Xico estava na última festa de aniversário de 39 anos de Bruna, em São Paulo, neste último final de semana. Ela também fez uma participação na peça do ex-marido.

Denúncias de agressão

Na época em que Bruna acusou Xico de agressão em março, a mulher chamou o ex-marido de agressor em suas redes sociais, referindo-se a ele como “padrãozinho da sociedade”, e disse que se livrou do rapaz, após ter conseguido uma medida protetiva contra ele.

Em resposta, Xico publicou que a mulher “não sabia ser mãe”, e acusou a ex-esposa de usar as filhas do casal para atingi-lo. Bruna revelou ao podcast “Vê se pode” que o caso de violência aconteceu após ela descobrir as traições do ex-marido. Ela conta que, enquanto Xico estava dormindo, a ex-prostituta pegou o celular dele e checou as mensagens, em que encontrou conversas comprometedoras com algumas mulheres. Enfurecida, Bruna deu alguns tapas no braço do então marido, que se irritou, xingou ela, e a dupla começou a discutir.

Por conta da briga, uma das filhas do ex-casal acordou, e foi nesse momento que Xico deu o primeiro chute na mulher. Em resposta ao relato de Bruna, alguns dias depois, o humorista se pronunciou e alegou que nunca agrediu a mulher, mas ela já bateu nele várias vezes e contou que há testemunhas para corroborar com seu relato.