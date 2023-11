"Habib és": Adriano Imperador publica foto ao lado dos filhos

Aposentado dos gramados desde 2016, Adriano Imperador é um fenômeno nas redes sociais. Dono de bordões, como "Morde as Costas", "Nem cavalo aguenta" e "Habib és", o ex-jogador do Flamengo, costuma sempre mostrar seu lado mais irreverente.

Mas no último domingo, o imperador aproveitou o dia para desfrutar da companhia de seus filhos e mostrou um lado mais paizão. Juntos, eles estiveram num evento no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio. Lá, eles fizeram um raro registro em família.

O ex-atleta é pai de Adriano, de 16 anos, também jogador, de Sophia, de 15 anos, ambos do relacionamento com Danielle Carvalho; e da caçula Lara, de 9 anos, que ele teve com a ex-namorada, a dentista Renata Fontes.