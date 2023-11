Após acidente com filho, Bianca Andrade recebe alta

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, a 'Boca Rosa' recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste domingo (05). A influencer, de 29 anos, estava internada desde que sofreu um acidente de trânsito junto com o filho Cris, de 2 anos, na Via Dutra, na altura de Barra Mansa.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora também confirmou que a babá Dayane, que a acompanhava no dia do acidente, também recebeu alta. "Bom dia! Para quem está nos acompanhando, notícia boa: Day e eu recebemos alta, amém!! Indo buscar o meu bebê e aproveitar a vida com ele. Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu", escreveu Bianca.

Cris recebeu alta no mesmo dia do acidente, após receber atendimento. O pai da criança, Fred Bruno, assim como o motorista do veículo, também foram liberados para casa na quinta-feira (02). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro perdeu o controle e acabou se chocando contra uma árvore.

Bianca foi internada, inicialmente, em um hospital da rede privada em Barra Mansa. Durante a noite de quinta (02), ela foi transferida de lá para o Albert Einstein para permanecer em observação por mais alguns dias, apesar dos ferimentos leves.