Atleta de São Gonçalo é bicampeão mundial de Jiu-Jitsu

O atleta Ravi Belo, mais conhecido como “Cavalo Doido”, de 9 anos, se consagrou, na última quarta-feira (1), bicampeão do Mundial Abu Dhabi World Professional Jiu-jitsu Championship, uma das principais competições do mundo da modalidade.

A participação do atleta no campeonato, em Dubai, foi possível graças ao incentivo recebido através do programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo. Com o benefício, Ravi conseguiu custear passagens, hospedagem, alimentação e uniforme durante sua participação no campeonato.

Ravi, que apesar da pouca idade já conta com um extenso currículo de conquistas que incluem campeonatos estaduais, nacionais e sul americanos, defendia o cinturão da competição.

“Estou muito feliz! Mais um sonho realizado, vou continuar treinando porque, se Deus quiser, ano que vem serei tricampeão mundial de jiu jítsu”, disse Ravi após o título.

“Poder ver o Ravi mais uma vez no topo do pódio é a maior conquista que posso viver na minha vida! Ele é abençoado demais e nasceu para conquistar o mundo! Posso dizer que sou o pai mais feliz e orgulhoso do mundo. Agradeço a todos que contribuíram para que isso fosse possível, especialmente a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo pelo incentivo, pois sem ele esse sonho não seria realizado”, completou o pai do atleta, Marcos Vinicius.

Dezessete atletas de alto rendimento já foram beneficiados no primeiro repasse realizado pelo programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, que visa incentivar a participação de atletas da cidade em grandes competições. Além do Mundial de Jiu-Jitsu, em Dubai, os atletas vão participar do Campeonato Brasileiro de Karatê, em São Paulo, e do European Kids de Jiu-Jitsu, na Irlanda.

Podem participar do programa atletas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no Município de São Gonçalo. O auxílio será destinado para a participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos de idade, em competições esportivas nacionais e internacionais.

