Vinicius Pessanha e Jack Pessanha formam o novo 1º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da Niterói

A Acadêmicos de Niterói anunciou o seu novo primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira para o carnaval de 2024. Os irmãos Vinicius Pessanha e Jack Pessanha defenderão o primeiro pavilhão azul e branco, na Marquês de Sapucaí, no próximo desfile da caçulinha da cidade sorriso.

A dupla iniciou no carnaval em 1999, pelo Império da Tijuca. Possuem passagens pelo Aprendizes do Salgueiro, Caprichosos de Pilares, Unidos da Tijuca, Renascer de Jacarepaguá e São Clemente. Também defenderam o pavilhão da Paraíso do Tuiuti, sendo campeões com a agremiação em 2016, gabaritando com as 4 notas 10.

Em 2024, a Acadêmicos de Niterói desfilará pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Catopês – um céu de fitas”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.