Após ser assaltado e sofrer acidente, marido de Ana Paula Padrão tem alta hospitalar

O pesadelo vivido pela apresentadora Ana Paula Padrão e o marido, Gustavo Diament, de 50 anos, finalmente chegou ao fim, na última quarta-feira (1º), quando o empresário recebeu alta hospitalar. Gustavo estava internado desde o dia 22 de outubro, quando, após ser vítima de um assalto, sofreu uma queda de de uma altura de sete metros.

Em seu Instagram, a apresentadora do 'Masterchef', publicou um desabafo sobre tudo que viveram nas últimas semanas. "Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada pra alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga", começou Ana Paula.

Ela contou também que apesar da alta, Gustavo ainda tem um longo caminho a percorrer em sua recuperação, que acontecerá em casa. "De lá para cá vivemos uma montanha-russa de emoções. Os traumas - o físico que ele sofreu e o emocional que atingiu a ambos - nos jogaram para o alto e para baixo, às vezes em questão de horas e com a mesma intensidade. Hoje estamos indo para casa. Serão semanas de recuperação mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui", continuou.

Por fim, a apresentadora aproveitou para agradecer pelas palavras de carinho que a família tem recebido de seguidores, e por todo o apoio recbido de amigos e da equipe médica do hospital.

"Não houve um dia em que ele não recebesse uma visita cheia de carinho e boas energias. Só pisou nesse quarto de hospital quem trazia o bem e o bom. E nesse grupo eu incluo os médicos, enfermeiros... nosso imenso muito obrigado a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui para essa vida nova com a certeza de que o amor também cura", finalizou Padrão.