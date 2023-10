Ex-cantor gospel Jotta A, agora Ella, surpreende por semelhança com Anitta

Ella ganhou o Jovens Talentos Kids do Programa Raul Gil em 2011 - Foto: Reprodução/Instagram

Ella ganhou o Jovens Talentos Kids do Programa Raul Gil em 2011 - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (30), a cantora Ella movimentou suas redes ao postar fotos de seu ensaio sensual. Internautas rapidamente associaram a artista a Anitta, com comentários como ‘Anitta, é você?’, ‘Olhei rápido e vi a Anitta’, ‘Pensei que era a Anitta real’. Outro internauta chegou a comparar a artista com a Janet Jackson, cantora estadunidense e irmã de Michael Jackson.

Ella ficou famosa como ‘Jotta A’ quando venceu a Jovens Talentos Kids, competição de talentos do Programa Raul Gil, mas mudou seu nome para Ella Viana de Holanda em fevereiro deste ano. Em março, a cantora passou por uma cirurgia de feminização. Os procedimentos feitos foram contorno dos ossos, contorno da testa e rinoplastia. Além disso, ela também colocou próteses de silicone nos seios.

Após vencer o programa, a artista assinou contrato com a gravadora Central Gospel e lançou álbuns no selo da gravadora. Em 2014, ela foi indicada ao Grammy Latino com o álbum “Geração de Jesus”, na categoria de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa.

Ella assumiu ser uma mulher trans no mês de abril de 2022, e deixou o posto de cantora gospel em 2020. A cantora conta que, por ser de uma família religiosa, a transição foi um momento difícil, e primeiro ela se assumiu como uma pessoa LGBTQIA+.