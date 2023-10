Gkay se fantasia de Dercy Gonçalves para Halloween e surpreende

A influenciadora e humorista Gkay deixou muita gente de 'queixo caído' com a sua última grande produção. Isso porque a paraibana de 30 anos surgiu irreconhecível após se fantasiar de Dercy Gonçalves para uma festa de Halloween que aconteceu na noite da última quinta-feira (26).

O tradicional evento, promovido pela revista ELLE Brasil, contou com a presença de inúmeros famosos e suas mais diversas fantasias. E entre os looks mais comentados ficou, sem dúvidas, o de Gessica Kayane, a 'Gkay'.

"Genteeeee!!!! To em choque! É a própria! Arrasou 👏❤️😍😍", comentou a apresentadora Sabrina Sato. "A pergunta é: Qual das fotos é você e qual das fotos é a Dercy?", disse um internauta. Outro seguidor da influenciadora também demonstrou espanto com a homenagem: "nada absolutamente NADA explica eu estar me emocionando com uma fantasia de halloween. surreal!", afirmou.

Em seu perfil do Instagram, Gkay publicou alguns vídeos da homenagem. Em um dos registros ela apareceu se produzindo, no estilo "Get Ready With Me", e no outro ela surge já pronta para a festa, que este ano teve o tema "Festa no Céu", para homenagear ícones imortalizados.

Segundo Gkay, Dercy é sua maior inspiração, uma mulher forte, a frente de seu tempo e que "não tinha medo de ser o que veio para ser: uma estrela".