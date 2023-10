Lara Jucá, namorada de Orochi, já recebeu proposta milionária para engatar namoro falso com empresário

Namoro de Lara com Orochi já passou por dois términos, mas agora o casal parece ter voltado de vez - Foto: Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Lara Jucá, influenciadora e namorada do rapper Orochi, revelou que recebeu uma proposta curiosa em uma das idas e vindas com o cantor. A mensagem dizia que, se ela aceitasse namorar com um empresário, a mulher receberia um cachê mensal de R$350 mil, e a situação seria regularizada por meio de um contrato.

“Hahahahaha eu preciso compartilhar aqui com vocês o que foi enviado como proposta de ‘trabalho’ pra (sic) mim. Sinceramente sem palavras”, legendou Lara em postagens nas suas redes que mostrava o contrato do serviço: “Gente é sério, até onde vai a loucura das pessoas Deus.”

No final do contrato, com prazo de 6 meses de duração, Lara teria recebido R$ 2,1 milhões | Foto: Reprodução/Instagram

O relacionamento da loira com o rapper começou em 2019, mas o casal era ‘iôiô’, e terminaram e reataram várias vezes. O primeiro término aconteceu em 2021, depois de dois anos de namoro. Alguns meses depois, a dupla voltou com o relacionamento, mas logo se separou de novo. Em 2023, o casal reatou o namoro e agora parecem mais apaixonados do que nunca.

No sábado (28), Orochi deu um carro de luxo de presente de aniversário de 21 anos para Lara, que disse nunca ter imaginado a surpresa que ele estava fazendo para ela. O veículo é avaliado em 400 mil.