Preta Gil se refere ao ex-marido como ‘Traste’ e ‘Falecido’ no Altas Horas

Preta Gil esteve no Altas Horas, junto com Paola Oliveira e Sabrina Sato, nesse sábado (28). A filha de Gilberto Gil, que passou por um tratamento oncológico recentemente, não mediu palavras para falar sobre a infidelidade do ex-esposo.



Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, traiu a esposa com a stylist da cantora, e a situação foi exposta pelo Léo Dias. No programa, a artista usou o espaço para agradecer ao jornalista por ter exposto a situação e para chamar Rodrigo de ‘Traste’, ‘Falecido’, ‘Cafajeste’ e ‘‘Estrupício’.

“Se ele [Léo Dias] não tivesse postado o vídeo (...) talvez ele estaria comigo ainda, casado, me traindo, me enganando, me manipulando, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso.”

Léo Dias revelou a traição de Rodrigo e da então stylist da cantora, Ingrid Lima, em 2023. Além de afirmar que Preta Gil estava sendo traída, o jornalista publicou um vídeo de ‘flagra’ da dupla viajando, em que Rodrigo dá um beijo no rosto de Ingrid. Os dois estavam voltando do Uruguai.