MC Guimê confirma ter sido traído por Lexa enquanto estava no BBB

Nesta sexta-feira (27), o cantor MC Guimê confirmou ter sido traído por Lexa, agora ex-esposa do artista. Segundo Guimê, a traição já estava acontecendo desde que o famoso estava no Big Brother Brasil 23, no início deste ano.

O ex-casal tem tornado seus conflitos públicos desde que o MC participou do reality da TV Globo. Desde que a separação foi oficialmente anunciada, em setembro, MC Guimê deixou subentendido nas suas redes sociais que o divórcio estaria acontecendo por infidelidade, mas a infiel, dessa vez, era Lexa. Um internauta comentou no Twitter/X que “Lexa só voltou com o MC Guimê para dar o troco”, e Guimê respondeu “Como dar o troco? Se já estava acontecendo enquanto eu estava no programa.”

Quando fala em “dar o troco”, o internauta se refere ao primeiro caso público de traição do cantor, que aconteceu quando ele estava no BBB. Alcoolizado em uma festa, Guimê tentou beijar Dania Mendez, uma mexicana que estava no programa. O cantor tentou acariciar a estrangeira, que negou as investidas e se mostrou incomodada. O caso deu início a segunda separação do casal, que durou três meses até eles anunciarem que tinham reatado o relacionamento.

O terceiro anúncio de separação da dupla foi dado no dia 21 de setembro. O motivo era incerto, mas, no último mês, algumas especulações surgiram na web, e o próprio MC Guimê deixou alguns enigmas para os fãs desvendarem. Em vídeo postado após o anúncio, o cantor diz “Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece?”. Internautas comentaram o pronunciamento ‘misterioso’ de Guimê, afirmando que, caso houvesse mesmo traição por parte de Lexa, ela “nunca errou”.

Nesta sexta-feira (27), o cantor publicou um longo vídeo comentando a infidelidade da ex-esposa.“Na segunda-feira eu cheguei lá falando que iria sair da casa, não abandonando ninguém, mas saindo, porque naquele dia eu decidi que eu não queria mais aquela vida, onde eu já tinha provas de que ela estava me traindo há um tempo. Eu não queria mais dormir com ela, eu não queria mais estar na casa.”. Além disso, o artista também falou sobre as acusações que tem recebido, como a de deixar Lexa cuidando sozinha dos animais de estimação do ex-casal, e também alfinetou a ex-sogra.