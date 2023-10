Musa do OnlyFans, ex-policial, causa com shortinho em agência bancária

Segundo a beldade, ela está acostumada a andar com vestimentas curtas diariamente - Foto: Divulgação

Segundo a beldade, ela está acostumada a andar com vestimentas curtas diariamente - Foto: Divulgação

Katy Kampa, Musa do OnlyFans e ex-policial militar, causou muita polêmica nesta semana, onde compartilhou nas suas redes sociais uma publicação aonde aparece com um short branco bem curto enquanto verifica o extrato da sua conta num caixa de uma agência bancária na cidade de Curitiba/PR.

Segundo a beldade, ela está acostumada a andar com vestimentas curtas diariamente, e até inclusive já divulgou alguns vídeos sobre este tema anteriormente. Na legenda da postagem, ela escreveu: "Verificando como está minha poupança".

Katy Pampa | Foto: Divulgação

A postagem rendeu muitos comentários positivos e negativos, porém Katy Kampa afirma que não liga para os comentários preconceituosos que recebem pela suas roupas."O ser humano se sujeita a tudo pra ser popular por aqui. A pergunta é qual necessidade de se expor assim?", disse um usuário.

“Quanto mais olham para mim, mais eu gosto. Sou exibicionista mesmo e vou me vestir do jeito que eu quiser, onde eu quiser, buscando sempre respeitar as regras locais e evitar locais que sei que posso não ser bem vida”, finaliza a ex-policial.