Mãe de funkeiro Mc Ryan faz sucesso nas redes sociais e filho pede respeito

Mc Ryan SP voltou a ser um tópico em alta nas redes sociais, mas, desta vez, o motivo não foi seu patrimônio, como a recente exibição de sua lancha novinha. O jovem cantor de 21 anos atraiu a atenção do público após os muitos elogios feitos pelos internautas à sua mãe, Myla Santana. Em um post, ele foi rápido em abordar o assunto, dizendo: "O papo aqui não muda. Para todos os talaricos de plantão. Minha mãe é casada, respeito aí no bagulho."

Não é segredo que Myla Santana já chama a atenção nas redes sociais há algum tempo. Seu perfil no Instagram conta com mais de 250 mil seguidores. Na maioria de suas postagens, a empresária e empreendedora, como ela mesma se descreve na plataforma, compartilha sua beleza em fotos na praia, durante viagens, na academia e ao lado de seu marido, Anderson Silva.

1/4 No Instagram, a mãe do funkeiro compartilha sua rotina | Foto: Reprodução / Redes sociais

2/4 Myla Santana em passeio de lancha | Foto: Reprodução / Redes sociais

3/4 A empresária e o marido, Anderson Silva | Foto: Reprodução

4/4 Myla Santana, de 40 anos | Foto: Reprodução









No mês de fevereiro, Myla Santana comemorou seu 40º aniversário e foi agraciada com uma grande festa organizada por seu filho Ryan, o renomado funkeiro. Além de Ryan, que é fruto de um relacionamento anterior, Myla é mãe de outros dois filhos. Para manter sua saúde e forma física em dia, ela conta com o auxílio de um personal trainer. Em uma de suas

Empresária acumula 250 mil seguidores | Foto: Reprodução

postagens, ela compartilhou uma mensagem inspiradora: "Desista de desistir! Tenha foco nos seus objetivos, pois o que não te desafia não faz você mudar", acompanhada de uma foto de seu treino.