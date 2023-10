Após assumir namoro nas redes sociais, influenciadora PCD rebate críticas

A influenciadora Leandrinha Du Art, de 28 anos, foi às redes sociais na última quarta-feira (27), para rebater os comentários de ódio que recebeu após ter compartilhado o momento em que pediu o parceiro, Izacc Medeiros, em namoro. Em seus stories do Instagram, Leandrinha pediu para que o público entenda que pessoas com deficiência também podem ter relacionamentos românticos e debochou: “Quanto mais vocês destilam ódio, mais a mamãe está em ascensão.”

No desabafo, a influencer começou: "E aí gente, o que acontece? A mamãe é o assunto mais falado do Brasil no Twitter. Vocês nunca viram pessoas com deficiência namorar não, é? O choque é isso?", disse ela, que se define como ativista dos direitos LGBTQIAPN+ e dos direitos de PCD. Leandrinha é portadora da Síndrome de Larsen, uma condição rara que afeta o desenvolvimento dos ossos ainda no útero.

Leia mais

Após receber críticas por decotes sensuais, Simaria diz: "Não mexe comigo, não"

Atriz Isis Valverde aciona polícia após vazamento de falso 'nudes'

"Deixa eu ensinar uma coisa para vocês: pessoas com deficiência também namoram, também cansam, gozam, se separam, casam, também têm filhos. O que mais me surpreende é o 'hit' do momento, [a respeito] do meu relacionamento estar girando em torno de: 'A Leandrinha namora'. A Leandrinha namora tem uma cota [há muito tempo] já, não é para se surpreender", ressaltou.

Por fim, Leandrinha ainda mandou um recado para os ‘haters’ e falou para que eles continuem engajando seu conteúdo. "Em relação aos comentários odiosos que estamos recebendo, tomara que vocês comentem e destilem ódio para caralh*, sabe por quê? Isso engaja. Engaja muito! Vão lá comentar... Quanto mais vocês destilam ódio, mais a mamãe está em ascensão. O meu nome é o nome mais falado do Brasil. Meu pedido de namoro bateu 5 milhões. Você acha que estou preocupada com gente me odiando?"

Com mais de um milhão de seguidores, a influenciadora trans ganhou ainda mais notoriedade na web ao afirmar que pretendia bater o recorde de Viih Tube, que beijou 47 pessoas na “Farofa da Gkay”, durante a “Casa da Barra”, promovida pelo Carlinhos Maia, em Alagoas.

Polêmicas

Leandrinha Du Art também é conhecida por ser uma figura polêmica na internet. Desde 2020, a influenciadora recebe críticas por uma tatuagem em seu braço em formato de suástica, que segundo ela, não faz referência ao nazismo, mas "uma análise crítica ao holocausto que provocou dor e de tristeza para as pessoas LGBTs”.

Em junho deste ano, a influenciadora também foi acusada de assediar sexualmente o modelo trans Bruno Ramirez durante uma festa, em que ela teria feito carícias no modelo, sem o seu consentimento. Na época, Bruno chegou a publicar prints de uma conversa em que Leandrinha admitia o toque, mas que, de acordo com ela, não tinha segundas intenções. Em nota de seus advogados, a influenciadora negou as acusações e afirmou estar tomando ‘medidas legais a respeito’.