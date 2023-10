Maricá vai receber 30 espetáculos teatrais durante festival

Maricá receberá 30 espetáculos no 46º Festival de Teatro Fetaerj – Prêmio Paschoalino – Mostra Nacional 2023. O evento acontece entre os dias 03 e 12 de novembro, com horários fixos para as apresentações: de manhã, às 9h30; de tarde, às 15h30 e de noite, às 20h, na Lona Cultural, em Itaipuaçu. O evento, que é uma parceria da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, com a Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj), recebeu 346 espetáculos inscritos, de companhias do Brasil inteiro.

Para o secretário da pasta, Leandro Dasilva, a ideia de a Prefeitura de Maricá receber e apoiar a realização de um evento como esse é justamente incitar o intercâmbio e a promoção da arte para os moradores.

“São parcerias que dão certo, é bom tanto para a Fetaerj quanto para o município. Já foi feito aqui outras vezes e a população festeja muito, eu lembro. Porque todo mundo ganha, especialmente os artistas, que encontram aqui em Maricá um público que sabe acolher talentos e valorizar a arte”, disse o secretário.

A população poderá participar gratuitamente do encontro que reúne mostras, debates e discussões sobre o fazer teatral. Bastante animado com o número de companhias que se inscreveram, o coordenador de Teatro da Secretaria de Cultura, Álvaro Ferreira, informou orgulhoso os dez grupos de Maricá participantes desta mostra teatral.

“São dez ao todo: Grupo DJOTA; Grupo dos 4; Cia de Teatro Máscaras; Lacraias Produções; Instituto Chão de Dendê; Chap – Companhia Horizontal de Arte Pública; Operários da Arte; Cia. D2; Grupo do CEU; e Habitarte – Ocupando Maricá. Estou bastante animado para esse grande evento em nossa cidade”, comentou.

Mudança de distrito

A princípio planejado para acontecer em Inoã, o festival precisou ser transferido devido às últimas chuvas, que prejudicaram o terreno previamente escolhido. E diante da previsão meteorológica, a opção foi levar o evento para a Lona Cultural. Está sendo erguida outra tenda para aumentar a estrutura das encenações.

Serviço

Festival Fetaerj em Maricá

Data: de 3 a 12 de novembro

Horário: manhã, às 9h30; tarde, às 15h30 e noite, às 20h.

Local: Avenida Zumbi dos Palmares (antiga avenida 1), esquina com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36), em Itaipuaçu.