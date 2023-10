Após receber críticas por decotes sensuais, Simaria diz: "Não mexe comigo, não"

A cantora conta com quase 28 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Divulgação/ Lucas Mennezes/ Instagram

A cantora conta com quase 28 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Divulgação/ Lucas Mennezes/ Instagram

"Quem me conhece sabe que eu não tenho papas na língua. O peito é meu e quem não gostar, deixa de seguir!". Provando realmente não se importar com os comentários inconvenientes em suas fotos, a cantora Simaria, de 41 anos, foi às redes sociais na última terça-feira (24) e rebateu as críticas que têm recebido sobre suas publicações mais 'ousadas'. Simaria, que gosta de mostrar a boa forma usando roupas justas e decotadas, reforçou que não irá deixar para exaltar seu corpo depois que "o peito cair".

"Vocês querem o quê? Que espere ficar com 90 anos, igual Dercy Gonçalves (que eu amo, sou fã alucinada), com os peitos caídos e mostrar pra vocês? Vou mostrar agora que está lindo! Depois que cair ninguém olha, meu amor! Quer que eu espere o peito cair? Vocês estão achando que decote e roupa mudam caráter e essência da pessoa? Não muda, não. Vão pentear macaco [risos]", desabafou a cantora, que decidiu seguir carreira solo após uma pausa para cuidar da saúde.

Apesar dos quase 28 milhões de seguidores no Instagram, Simaria lamentou que muitos dos que comentam críticas à ela, não a conhecem verdadeiramente, e que mesmo que ela saiba o que é melhor para si, não quer dizer que não se abale. "Vocês estão achando que sou de ferro, que não tenho alma, que não tenho coração, que não choro? Chega, galera. Ao mesmo tempo que tem uma meia dúzia de gatos pingados que ficam com inveja, com ódio, porque meu corpo está lindo, porque estou bonita, porque estou jovem, tem um monte que me ama. O mais importante é que eu sei sobre mim. Cuidado, vai ter muita gente que vai ter que me pedir perdão", disse.

"Meu coração é inviolável. Toma muito cuidado. Coração é terra que ninguém manda. Só quem conhece esse coração maravilhoso que tenho é o Senhor. Vocês não sabem nada sobre mim. Quando boto a cabeça no travesseiro pra dormir e eu choro, não tem ninguém lá pra segurar meu choro, só Deus", contou a cantora na sequência.

Por fim, Simaria mandou um recado para os fãs: "E pra todo mundo que me ama, que ora por mim, que quando saio na rua recebo esse amor, esse amor todinho que está guardado é todo pra vocês. Vocês vão ver o tanto de amor que tenho pra dar pra vocês.", e outro para os 'haters': "Mas essa outra partezinha, essa raça, estava merecendo um chicote de Simaria. Eu sou muito doce, muito doce, mesmo, mas não mexe comigo, não", finalizou.