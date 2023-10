Leticia Colin surpreende de fãs com foto antiga ao lado de Cauã Reymond

Nesta quarta-feira (25), a atriz Leticia Colin postou um tbt, prática de postar fotos antigas em dias de quinta-feira, adiantado. Nas suas redes sociais, a vilã de “Todas as Flores" compartilhou um antes e depois com ela e Cauã Reymond, que dividiu as telas da TV Globo com ela em 2002, em “Malhação”.

Os atores estiveram juntos na terça-feira (24), e Leticia não deixou passar a chance de registrar a evolução dos dois, após mais de 20 anos. “Adiantando o #tbt porque esse realmente… É babado. Quem lembra da gente nessa edição de 'Malhação' em 2002? Kailani e Maumau. Eu e Cauã Reymond ontem e 23 anos atrás!", comentou a atriz no seu Instagram.

Na Malhação de 2002, Leticia Colin e Cauã Reymond deram vida a Kailani e Maumau. Na novela, Kailani é uma adolescente que tem um envolvimento amoroso com César (Kadu Moliterno), e Maumau era da turma de amigos de Cabeção (Sérgio Hondjakoff).