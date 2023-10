Jornalista Rachel Sheherazade é expulsa da 'Fazenda' após briga

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show 'A Fazenda 15', na manhã desta quinta-feira (19), após uma briga com Jenny Miranda, atual fazendeira. Rachel teria cometido um ato considerado como agressão pela produção do programação da TV Record.

A emissora informou aos peões sobre a decisão e disse que a conduta de Sheherazade feriu as regras do programa. No anúncio, também foi solicitado que arrumassem as malas de Rachel e as colocassem no closet, já que a ex-participante não pode voltar à casa do reality para pegar suas coisas.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje", comunicou a produção de 'A Fazenda'.

Por conta da expulsão da jornalista, a roça que seria realizada nesta quinta-feira (19), onde André Gonçalves, Kally Fonseca ou Nadja Pessoa poderiam ser eliminados, foi cancelada.

Rachel Sheherazade e Jenny Miranda brigaram durante a definição das tarefas. Rachel se recusou a fazer a função designada por Jenny, o que iniciou uma discussão entre as peoas. A jornalista teria, então, colocado a mão no rosto de Jenny, ato que foi interpretado pela produção como agressão.

Sheherazade teria até comentado com Lucas Souza e André Gonçalves sobre o ocorrido, mas, na sua visão, ela não teria cometido uma agressão. “Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [simulando um empurrão]”, disse.

Tanto Rachel como Jenny foram chamadas pela produção da Record TV para uma conversa. A emissora afirmou que a cena da agressão será exibida ao público na edição desta noite (19).