Reconciliação? Kamila Simioni e Jaqueline dão beijão em festa na A Fazenda

A tensão que estava circulando entre as peoas Kamila Simioni e Jaqueline foi desfeita durante a festa na madrugada deste sábado (07), após um beijão que as duas trocaram. O beijo chocou ao público porque na última semana as peoas se estranharam dentro de A Fazenda 15.

Em um dos momentos mais tensos, Simioni chegou a chamar Jacqueline de “garota de programa” e ``ficha rosa``. A fala fez com que a equipe de Jaqueline se pronunciasse e repudiasse as declarações de Simioni. Depois do ocorrido, as redes sociais de Simioni chegaram a ser desativadas por conta das ameaças que estava recebendo.

O momento que deu o que falar aconteceu quando as duas estavam curtindo a pista de dança, o beijo de língua rolou enquanto estavam abraçadas, logo em seguida a câmera cortou a pegação. Ainda assim, o clima de amor durou até o restante da festa com direito a outros beijos e carinhos.