Peões movimentam edredom na primeira noite do reality "A Fazenda"

Que comecem os jogos! Na última terça-feira (19), o reality show "A Fazenda", transmitido pela emissora Record, deu início oficialmente a mais uma edição, e dessa vez, o jogo já começou quente. A tiktoker Nathália Valente e o modelo Yuri Meirelles protagonizaram o primeiro beijo da edição.

O envolvimento entre os dois começou com uma troca de carícias embaixo do edredom. A dupla, que dividiu a mesma cama, passou alguns minutos conversando em um clima íntimo antes de se beijarem, e junto com a estreia do programa, estrearem o primeiro possível casal da casa.

Após os beijos, Yuri e Nathália permaneceram abraçados, e conversaram sobre as promessas que fizeram antes de entrarem no reality de não se relacionarem com ninguém. Yuri disse: "Pô, pior que eu falei que não ia pegar ninguém.", e a jovem respondeu, brincando: "Nem me fala! O pessoal da minha assessoria deve estar querendo me matar!".

O que muitos internautas questionaram, foi o fato de Nathália, até onde havia sido divulgado, estar namorando o cantor Kaio Viana, que se manifestou nesta manhã (20). Em uma publicação no Instagram, Kaio exibiu prints de uma conversa que teve com a influencer no WhatsApp e acabou deixando os fãs confusos sobre o status do relacionamento do ex-casal.

"Eu estava de boa na minha casa, do nada a mina brota (aparece) aqui pedindo desculpas e um monte de coisa. Pediu para eu reservar um hotel para nos encontrarmos. Saí morto do meu trabalho para encontrá-la. Ela olhou no meu olho (risos) e disse: 'Estou indo lá só realizar meu sonho'. Disse para mim mil vezes que não ficaria com ninguém lá, que meu apoio era muito importante para ela. Eu estava aqui besta a apoiando muito (risos), para na PRIMEIRA SEMANA ela meter essa", desabafou o cantor.

"Agora, imagine se fosse eu fazendo algo assim? Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou. Eu só mantive o apoio porque eu tinha prometido. Mas já estava me preparando para isso. Enfim, quando acabar o reality show ela estará aqui batendo na porta pedindo desculpas mais uma vez", finalizou.