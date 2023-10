Cine Henfil em Maricá tem sessão especial em homenagem ao Dia do Professor

Em homenagem ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, o Cine Henfil, em Maricá apresentará às 19h desta quarta-feira (18) uma sessão exclusiva para os educadores da cidade, exibindo o filme “Uma Professora Muito Maluquinha”. Baseado na obra de Ziraldo e dirigido por André Alves Pinto e César Rodrigues, o filme tem duração de 1h30min e a classificação é livre. A sessão será seguida de um bate-papo com o diretor André Alves Filho.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura e do Cinema Público de Maricá, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Desde março de 2023, o Cine Henfil realiza o programa Cine Escola, oferecendo formação de educadores em linguagem audiovisual e realizando sessões exclusivas a crianças da rede pública de ensino.

Sobre o Filme

Catharina foi enviada à cidade grande para estudar quando era criança. Hoje, aos 18 anos, retornou à sua cidade natal e passou a lecionar em uma escola primária. O único problema é que sua chegada começa a provocar rebuliço na cidade porque seu comportamento totalmente diferente do tradicional, pessoal e profissionalmente falando, começa a incomodar as pessoas. Mas a cidade também recebe o padre Beto, discípulo de Monsenhor Félix, que também retorna e acaba sendo procurado pelas tradicionais professoras que querem derrubar a querida professorinha que conquistou o coração de sua turma com seus métodos não convencionais de ensino.

Cine Henfil

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP), o Cinema Público Municipal Henfil tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Serviço Cine Henfil

Sessão “Uma Professora Muito Maluquinha”

Classificação: livre

Data: quarta-feira, 18 de outubro

Horário: 19h

Endereço: Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá