Começa hoje (17) a Mostra FESTin Rio 2023; filme sobre estudantes de Niterói será exibido

O filme será exibido pela primeira vez no Brasil entre os dias 17 a 29, na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Trailer

O filme "Salut, mes ami.es!" agora adaptado para "Salve, Amigues!" inspirado na história de estudantes do CIEP 449, localizado no Charitas, em Niterói, será exibido na Mostra FESTin Rio 2023, Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, que começa hoje (17) e vai até 29 de outubro na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro.



A escola franco-brasileira pública e integral da América Latina, o CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola, é o cenário que abriga diálogos, anseios e expectativas dos jovens, em meio a um turbilhão de emoções e pensamentos sobre o futuro. O filme, pensado pela cineasta Liliane Mutti e com fotografia de Daniel Zarvos, mostra a rotina dos estudantes após dois anos de pandemia e de confinamento. Com uma dose de melancolia, apreensão e esperança, o documentário incita uma reflexão sobre a despedida da escola e o início da “vida adulta”, para os jovens estudantes.

“É um filme de juventude, do rito de passagem da escola para a “vida adulta”. Esse filme é também uma ode de amor aos CIEPs. É a maneira que encontrei de gritar: como deixamos esse projeto morrer? É isso que é revolucionário no CIEP 449 e é por isso que sou tão apaixonada por essa escola. Esse filme é isso, uma forma de emanar amor pelo cinema, amor ao projeto dos CIEPs, amor à cidade de Niterói, amor à estudante que fui e que vejo nos personagens”, contou Liliane Mutti, em entrevista ao site Informa Rio.



Dentro do prédio de concreto, construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em Niterói, os alunos e alunas passam cerca de dez horas por dia imersos na cultura francesa no Brasil. Enquanto jogam rugby e vivenciam as dúvidas e descobertas da sua sexualidade, os jovens observam o Oceano Atlântico sem saber ao certo o que os espera fora dos muros da escola.

Produzido pela Filmz, o filme é inspirado no longa-metragem “High-School” (1968), de Frederick Wiseman, com quem a diretora Liliane Mutti e o fotógrafo Daniel Zarvos conviveram em residência artística no Centre International Les Récollets, em Paris.

“Salve, Amigues!” contou com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio do Edital de Audiovisual, da Secretaria Municipal das Culturas. Pela primeira vez aberto ao público brasileiro, o filme será exibido com entrada franca, em dois dias: 18/10, às 14h e 16h; e 24/10 às 18h.