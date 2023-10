Roque, assistente de Silvio Santos, recebe alta hospitalar

O assistente de palco Gonçalo Roque - ou apenas Roque, como ficou conhecido por suas participações no Programa Silvio Santos, do SBT - recebeu alta hospitalar após passar alguns dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital São Luiz, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (13), através do perfil no Instagram do animador de palco, de 86 anos.

"Bom dia, no meu lar... Obrigado pela oração de todos e as palavras que deixaram nos comentários e direct. O grande Roque tá bem", escreveu Roque na publicação. Ele havia sido internado no dia 1° de outubro, depois de sofrer um desmaio em casa. Lá, descobriu um quadro de Covid-19 e de problemas cardiológicos, que o obrigaram a ir para a UTI duas vezes ao longo do período de internação.

Roque precisou ser submetido a um cateterismo e a uma angioplastia por conta dos problemas, mas passa bem segundo a unidade. Essa foi sua segunda passagem pelo hospital neste ano. Em fevereiro, Roque sofreu um acidente em casa e também precisou ser observado no hospital. Na época, ele contou que machucou um dos braços depois de sofrer um 'escorregão' enquanto em uma rampa.