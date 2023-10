Bruna Biancardi compartilha experiência e explica ausência de Neymar no parto

A influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, compartilhou em suas redes sociais, na última quarta-feira (11), mais detalhes sobre o seu parto, que trouxe a pequena Mavie ao mundo. Mavie é fruto do relacionamento de Biancardi com o jogador Neymar, de 31 anos, que não pôde estar presente no nascimento da filha, na sexta-feira (6), em São Paulo.

"Ser mãe sempre foi o meu sonho, e quem me conhece sabe.. mas não imaginei que seria um amor tão intenso e inexplicável. É como se tudo só fizesse sentido agora. Foram meses de muitas mudanças, tanto físicas como emocionais.. Ela sentiu tudo o que eu sentia, e foi maravilhoso ver quem são as pessoas que realmente se importavam com a gente. Deus, amigas, amigos, familiares.. Muito obrigada", escreveu Bruna na legenda de uma publicação em seu Instagram, onde compartilhou registros do parto.

"No nascimento dela pude experimentar as sensações do parto normal e também da cesárea, e não mudaria nada! Foi perfeito! Já sinto falta dos chutinhos, de passar creme na barriga e acompanhar o desenvolvimento dela, mas, agora está infinitamente melhor. Escrevo essa legenda com a Mavie nos meus braços, dormindo, com o rostinho mais lindo, a saúde perfeita e um jeitinho que encanta mais todo mundo a cada dia que passa", continuou.

Por fim, Biancardi se declarou para Mavie: "Estou ansiosa pra vivermos coisas maravilhosas juntas, filha! Estarei sempre com você. Obrigada por ter me salvado. Te amo mais que tudo".

Em seus stories, Bruna compartilhou momentos do dia em que deu entrada no hospital para o nascimento da pequena, vídeos e fotos já na maternidade, além de agradecer à irmã e à melhor amiga por acompanharem de perto seu trabalho de parto, já que Neymar não conseguiu chegar a tempo.

“Elas duas foram as minhas acompanhantes nessa jornada, e não tenho palavras para elas. Me animaram, me incentivaram, cuidaram de mim… Eu e Mavie somos eternamente gratas por vocês. Minha irmã de sangue e minha irmã por escolha”, agradeceu Bruna.

A influenciadora aproveitou também para esclarecer o motivo do jogador não estar presente no nascimento de Mavie, que estava prevista para nascer apenas no dia 18 de outubro. Neymar estava na Árabia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal desde agosto. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também", explicou.