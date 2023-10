'O cheiro que eu mais amo', declara Andressa Urach sobre novo namorado

Andressa Urach foi às redes sociais nesse domingo (8) e compartilhou fotos com o novo namorado, chamado Sérgio Carvalho. Depois do fim do casamento com Thiago Lopes, este é o primeiro relacionamento público da modelo.

Em seu Instagram, Urach publicou duas fotos com o parceiro e escreveu: "O cheiro que eu mais amo", além das hashtags #namorando e #apaixonada. Sérgio, por sua vez, que abriu sua conta para o público após a namorada assumir o relacionamento, publicou as mesmas imagens, e se declarou para a amada: "Amo estar com você! E a forma que você me completa."

Desde que colocou um ponto final em seu casamento com Thiago Lopes, Andressa voltou à prostituição e começou a produzir conteúdo para a plataforma Only Fans, onde publica fotos e vídeos explícitos produzidos pelo filho mais velho, Arthur. O jovem de 18 anos afirma não ver problema em gravar a mãe tendo relações sexuais, e que para ele, não é algo estranho.

Questionado pelos seguidores em uma caixinha de perguntas sobre o que estaria achando do novo relacionamento de Andressa, Thiago Lopes comentou o assunto. "Desejo felicidades e força para o casal, tem tudo para dar certo", disse o ex-marido da modelo.

Andressa e Thiago são pais do pequeno Leon, de um ano, fruto do casamento de dois anos do ex-casal. Após uma relação conturbada, a separação aconteceu em fevereiro deste ano.