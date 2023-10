Sobrinho do pastor Silas Malafaia se casa com ex-The Voice

O sobrinho do pastor Silas Malafaia, Rodrigo Malafaia acaba de se tornar o mais novo esposo da área. Rodrigo compartilhou na última quinta (05) em suas redes sociais que está oficialmente casado com o cantor e ex-participante do reality musical The Voice Leandro Bruenno.

No final de setembro, os dois já haviam realizado uma cerimônia mais intimista, celebrada pelo apresentador e youtuber Vitor DiCastro.

“Usando as palavras da nossa futura presidenta @hilton_erika (nosso sonho): 'Nós seguiremos lutando diariamente por nossos direitos como cidadãos LGBTQIA+ no Brasil e no mundo'. Ainda não tínhamos oficializado no civil, mas hoje, dia 04/10/2023, estamos oficialmente casados perante à LEI", afirmou o influenciador na legenda da publicação.

Leia mais:

➢ Parada LGBTQIA+: São Gonçalo prepara esquema especial de trânsito

➢ Festival Cultura Rock Praia em Maricá

Rodrigo contou ainda, que várias datas importantes acontecem no dia 4. "Começamos a namorar dia 04/12/2018, casamos dia 04/02/2022 e oficializamos no civil dia 04/10/2023. Não, não combinamos esses números, mas acredito que o 4 sempre nos reservará coisas lindas", contou.



No post, o famoso incluiu um vídeo do momento em que os dois assinaram a certidão de casamento. Nos comentários, os internautas não pouparam as felicitações.

O modelo compartilhou um vídeo do marido assinando a certidão de casamento | Foto: Reprodução

Maravilhosos! Parabéns e muitas felicidades! Muito AMOR!", desejou um seguidor. "Vocês são uma inspiração", afirmou outro. "Lindos demais! Amo vocês!", elogiou uma terceira. "Parabéns!! Estou muito feliz por vocês!!", disse mais uma.