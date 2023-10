Não era amor? Manoel Gomes expõe término com Maria Reis

A tinta da caneta que estava escrevendo a história entre Manoel Gomes e Maria Reis acabou nesta quarta-feira (04), após o cantor negar em seus stories os boatos de que estaria noivo da cirurgiã, com quem ele assumiu um relacionamento na última semana de setembro.

Nos stories, o cantor expôs que em apenas quatro dias de contato, a empresária estava questionando-o sobre sua vida pessoal. ‘’Está rolando umas notícias aí que dizem que eu estava noivo da Maria, negativo. Não estava noivo dela nem à toa. Ela passou quatro dias na minha casa mesmo sem me conhecer, pela primeira vez. E ela chegou com muitas perguntas, me perguntando o que era eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, quem era que mexia na minha conta bancária.’’, contou.

Leia mais:

➢ Amor à primeira canetada? cantor do hit ‘caneta azul’ assume relacionamento nas redes sociais

➢ Ex-BBB Ana Paula Renault diz que namorava homem casado sem saber

Os boatos teriam surgido após o cantor comprar um anel de compromisso para que os dois usassem, mas, segundo ele, ela estaria dizendo aos outros que o acessório se tratava de um anel de noivado. ‘’Ela me pediu para comprar uma aliança de namoro, comprei uma aliança, uma para mim e outra para ela, mas não era como noiva e ela foi embora. Então como ela estava com muitas perguntas, perguntando o que eu tinha e sobre os meus bens, eu ‘sai fora dela’.’’, esclareceu.

Assista:





Dono do hit ''Caneta Azul'' desmentiu boatos de noivado Reprodução / Redes sociais

Autor: Reprodução / Redes sociais

Nos stories, Maria Reis se pronunciou pedindo ‘desculpa pela confusão’ e afirmou esclarecer sua versão após finalizar o próprio trabalho, já que atua em três empregos. A dentista trabalha num consultório médico, administra uma empresa de turismo no Tocantins e organiza as redes sociais da empresa que gerencia.