Após 4 anos solteiro, Chico César assume relacionamento com advogada

Através de um post discreto, Chico César assumiu que está vivendo um novo amor. Após quatro anos solteiro, sua amada é a advogada Larissa Furtado, de 28 anos. Em um post publicado no Instagram, na última segunda-feira (02), o artista apareceu em uma foto ao lado da namorada curtindo um dia na Praia de São Luís, no Maranhão, terra da advogada.

Apesar de discreto na vida pessoal, o cantor decidiu compartilhar uma nova fase de sua vida, agora dividida com a advogada. A jovem é Doutoranda e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e trabalhou como assessora do gabinete do Subprocurador-Geral da República.