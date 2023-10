Titi Müller anuncia o fim do namoro com Lívia Lobato

Mais um término integrou a série de relacionamentos que chegaram ao fim, desta vez, o casal que anunciou a separação foi a apresentadora Titi Müller e Livia Lobato. A apresentadora compartilhou a informação no último domingo (01), quando compartilhou a publicação da ex-parceira com um texto anunciando o término do namoro no Instagram.

Na postagem, Livia publicou uma foto com a ex-namorada na mesma rede social com a legenda: "A vida nos uniu desde o primeiro dia em que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida. Estou contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas". Titi compartilhou no stories e comentou ‘’lindeza da vida.’’

Ainda nos stories da apresentadora, voltando de uma gravação ao lado de Lívia, Titi confirmou a notícia da separação. "Estou aqui com a Lívia, minha deusa, minha sensata, minha feiticeira. Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas. Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem’, contou.

Titi anunciou o namoro em julho deste ano | Foto: Reprodução - Redes sociais

As duas tornaram a relação pública em julho deste ano, quando postaram uma foto com um beijo nas redes sociais. Na época, a apresentadora contou que não esperava a repercussão que a notícia teve e nem o choque das pessoas. "Gente, eu sempre falei que sou 50% sapatão. Qual o espanto?", disse ela.