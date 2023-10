Cauã Reymond causa alvoroço em redes sociais após foto nu: “Só posso olhar”

Que o ator Cauã Reymond, de 43 anos, é visto como um dos grandes galãs da televisão brasileira, muitas pessoas já sabem. Mas aparentemente, para fãs e seguidores de Cauã, o ator nunca deixa de surpreender! No último domingo (1), o artista causou alvoroço em seu Instagram após compartilhar uma imagem livre, leve e solto, com quase tudo à mostra.

Na foto, capturada em um ensaio fotográfico feito por Mário Testino, é possível Cauã fumando, com uma toalha na cabeça e uma das mãos cobrindo a região íntima. Apesar da imagem não ser explícita, o público feminino do ator foi à loucura, deixando comentários ousados na publicação. "Nem guindaste me tirava, hein...", disse uma seguidora. "Tô igual pobre em shopping, só posso olhar", brincou uma fã. "As fotos do Cauã deviam vir com aviso, meu coração quase parou aqui", declarou outra.

Apesar da grande quantidade de elogios ao corpo atlético do ator, houve também quem se surpreendesse, e até se incomodasse, com um detalhe na região íntima do ator, que também gerou comentários entre os internautas. "Floresta Amazônia muito bem representada", escreveu uma fã. "Bora comprar uma gilete né meu amigo", debochou um seguidor.

Atualmente, Cauã Reymond está no ar na TV Globo como o personagem ‘Caio’, na novela “Terra e Paixão”. Solteiro desde abril deste ano, após se separar da modelo de 33 anos, Mariana Goldfarb, com quem estava junto desde 2016 e era casado desde 2019, Cauã retomou o posto de um dos solteiros mais cobiçados do Brasil, e tem conquistado corações dentro e fora das telas.