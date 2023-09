Após alta hospitalar, Kayky Brito é recebido com comemoração pela família

O ator Kayky Brito, de 34 anos, teve alta hospitalar na última sexta-feira (29), e foi recebido com festa pela família. Kayky estava internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado ao atravessar uma avenida na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Quem compartilhou a comemoração foi a irmã do ator, a atriz Sthefany Brito, que contou que Kayky seguirá com a recuperação de casa.

Em seu Instagram, Sthefany publicou fotos da festa que a família organizou para recepcionar Kayky. Ao lado do irmão, dos pais e do marido, a atriz utilizou a publicação para relatar o que a família viveu nos últimos 27 dias. "Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus mais uma vez, assim como todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início, a ida do meu irmão pra casa", escreveu Sthefany na legenda.

A família recebeu o ator com bolo enfeitado | Foto: Divulgação/ Instagram

Ela aproveitou também para agradecer a Deus pela vida do irmão e pela força dada à família durante este período difícil. "Foram dias muito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance e Deus em sua infinita misericórdia nos devolveu ele. Todos os dias, em cada pequena melhora do quadro do meu irmão, eu agradecia a Deus por estar nos devolvendo ele aos pouquinhos! Foi Ele que segurou minha família de pé, que nos deu forças nos piores momentos e nos que nem de longe imaginamos passar", relatou a atriz.

Sem esquecer da família, a irmã de Kayky agradeceu aos pais e ao marido, por terem se mantido tão unidos, focando na melhora do ator. "Meu marido foi minha rocha, minha força e minha fuga quando tudo desmoronava. Eu achava q não tinha mais forças pra lidar com tudo! Minha mãe e meu pai ainda em recuperação do acidente deles, se colocaram em segundo plano e com a fé inabalável a todo momento, foram o melhor porto seguro que meu irmão poderia ter! Sofremos, caímos, nos desesperamos mas sempre juntos e unidos! E assim será pra sempre".

Por fim, Sthefany contou que Kayky seguirá com o processo de recuperação de casa, e agradeceu pelas orações e pelo carinho recebido pela família nas últimas semanas. "Já em casa, continua o processo de recuperação cercado de amor e cuidados! Jamais terei palavras pra agradecer o suficiente tanto amor que recebemos! Tantas orações, com certeza foram todas ouvidas por Deus. Muito muito muito obrigada por tudo!", finalizou.