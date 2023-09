Vocalista do Molejo está internado com embolia pulmonar no Rio

O cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, está internado em um hospital do Rio para tratar de uma embolia pulmonar, diagnosticada em um primeiro momento como uma pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do artista, que publicou uma nota na noite desse domingo (10).

"A assessoria do grupo Molejo vem através deste informar que o vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante", disse o comunicado, que até então informava que o cantor teria um quadro de pneumonia.

Já no início desta tarde (11), outra nota foi publicada, atualizando o estado de saúde de Anderson. “A assessoria do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes”, informou a equipe.

Segundo a própria assessoria do grupo, os shows agendados estão mantidos, e acontecerão na presença dos outros cinco integrantes do Molejo, enquanto o vocalista se recupera.

Desde outubro do último ano (2022), o cantor enfrenta uma batalha contra um câncer inguinal, na região da virilha, que chegou a ser dado como curado em janeiro, mas retornou cinco meses depois. Anderson Leonardo descobriu que a doença atingiu seus testículos, e vem tratando o câncer desde então.