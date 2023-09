Integrantes do grupo Molejo visitam Anderson Leonardo no hospital

Cinco integrantes do grupo Molejo estiveram no Hospital Unimed-Rio, no último domingo (16), para visitar o vocalista Anderson Leonardo, de 51 anos. O cantor está internado desde a última semana e vem tratando um quadro de embolia pulmonar, diagnosticado no dia 11 de setembro.

O grupo, que tem cumprido a agenda de shows mesmo com a ausência de Anderson, foi ao hospital matar um pouco da saudade do amigo, e compartilhou o registro no Instagram da banda.

Na legenda da foto, o grupo atualizou o estado de saúde do cantor, e escreveu: “Nosso Cantor, segue internado estável e sem previsão de alta. Ansioso para estar nos palcos junto do seu público, com seu alto astral e alegria!!”.

O baterista do Molejo, Jimmy, disse também que a banda fez a visita para fortalecer o vocalista. "Fomos lá vê-lo, fortalecer ele um pouquinho", contou Jimmy.

Anderson deu entrada no hospital com uma suspeita de pneumonia, mas logo foi diagnosticado com embolia pulmonar. Desde outubro do último ano (2022), o cantor enfrenta uma batalha contra um câncer inguinal, na região da virilha, que chegou a ser dado como curado em janeiro, mas retornou cinco meses depois. Anderson Leonardo descobriu que a doença atingiu seus testículos, e vem tratando o câncer desde então.