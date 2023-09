Fernanda Abreu e Marina Lima se beijam em apresentação; vídeo

Artistas tiveram interações "calientes" no palco - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Artistas tiveram interações "calientes" no palco - Foto: Reprodução/Redes Sociais

As cantoras Fernanda Abreu, de 62 anos, e Marina Lima, de 68, protagonizaram momentos de troca de carícias durante um show realizado em um festival realizado neste domingo (17), na cidade de São Paulo. As cariocas chegaram a se beijar em cima do palco, empolgando a plateia.

A interação entre as duas artistas aconteceu durante a música "Mesmo Que Seja Eu", interpretada por Marina. No palco, elas trocaram carícias, se abraçaram e chegaram a dar um selinho. O público ficou animado com contato mais íntimo das cantoras.

Fernanda e Marina foram escaladas para uma apresentação dupla, com os maiores sucessos das duas cantoras, no Coala Festival, na capital paulista. Nos bastidores, Marina Lima chegou a ganhar um bolo e parabéns surpresa, já que ontem (17) foi seu aniversário.